İskoçya’da dünyanın ilk hidrojenle çalışan otobüsleri kullanılacak

İskoçya’nın Aberdeen kenti, hava kirliliğini azaltan dünyanın ilk hidrojenle çalışan çift katlı otobüslerinden oluşan bir filoyu kullanmak için gün sayıyor.

İskoçya’nın Aberdeen kenti, hava kirliliğini azaltan dünyanın ilk hidrojenle çalışan çift katlı otobüslerinden oluşan bir filoyu kullanmak için gün sayıyor. İskoçya’nın Aberdeen şehri 1960’larda Kuzey Denizi’nde petrolün keşfedilmesinden çevreci otobüsleri kullanmaya başlayacağını açıkladı. Hidrojenle çalışan 15 otobüs, karbonmonoksit yerine su buharı yayıyor. Hidrojenle çalışan otobüslerin şehrin gözde caddelerinde hizmete girmeden önce son test edildi. Testi başarıyla geçen hidrojenle çalışan otobüsler,

TANESİ 500 BİN POUND

Aberdeen Şehir Meclisi Sözcüsü Philip Bell konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda Aberdeen her gün 500 kilogram yeşil hidrojen üretiyor. Planımız, üç yıl içinde günde üç buçuk ton gaz üretecek bir hidrojen merkezine sahip olmak” dedi. Kuzey İrlanda’da Wrightbus şirketi tarafından inşa edilen yeşil ve beyaz renkli otobüslerin her biri, 500 bin pound’a (658.000 dolar) üretildiği ifade edildi.