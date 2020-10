İngiltere’de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma sonuçlarına göre ülkede günde 100 bin kişi Covid-19’a yakalanıyor. Rakamlar İngiltere’de corona virüs vakalarının her dokuz günde ikiye katlandığına işaret ediyor.

İngiltere’deki Imperial College London ülkedeki corona virüs salgınına ilişkin yeni araştırmanın sonuçlarını yayımladı.Ülkede yapılan en geniş çaplı çalışmalardan biri olan araştırma kapsamında 16-25 Ekim tarihleri arasında 85 binden fazla insana Covid-19 testi uygulandı.Sonuçlara göre ülkede her gün 100 bine yakın kişi Covid-19’a yakalanıyor.Corona virüsün bulaşma katsayısının da artış gösterdiği tespit edildi. Araştırmadan öne çıkan bulgulardan biri İngiltere’de her dokuz günde Covid-19’a yakalanan insan sayısının iki katına çıkması oldu.Ülkenin başkenti ve en kalabalık bölgesi Londra’da R katsayısının 2.86’ya ulaştığı tespit edildi. Yani Covid-19’a yakalanan her 100 kişi virüsü 286 kişiye bulaştırıyor.React-1 adı verilen çalışmada ülkedeki her yaş grubunda riskin arttığına işaret edildi.Nüfusa göre pozitiflik oranı 78’de bire düşmüş durumda. Yorkshire ve Humber bölgelerinde ise bu oran 37’de bir. Ayrıca 55-64 yaş aralığındaki vaka sayısı 65 yaş üstü grubunun iki katı.

Bir diğer salgın bulgusu ise gençler arasında corona virüs vakaları hızla yayılmaya devam ediyor.Araştırmanın yürütücülerinden Profesöry Steven Riley, “Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Büyüme oranı çok hızlı. Öyle ya da böyle bunun yılbaşından önce değişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Avrupa’da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İngiltere geliyor.Worldometer’ın derlediği bilgilere göre dün İngiltere’de 24 bin 701 yeni vaka tespit edilirken, 310 kişi de corona virüs nedeniyle öldü.İngiltere’de toplam vaka sayısı 942 bine yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 45 bin 675 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson nisan ayında corona virüse yakalanmıştı.İngiltere’de vaka sayıları salgının zirve yaptığı mayıs ayının beş katına çıktı.Ülkede günlük ölümler ise haziran ayının başından beri ilk kez 300’ün üzerini gördü.