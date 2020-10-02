Fast-food devlerinden Subway’e İrlanda’dan darbe geldi: Sandviçlerde kullanılan ekmekler gerçekten ekmek değil

İrlanda’nın temel gıda maddesi sayıldığı için ekmeklere yönelik yapılan KDV almama politikasından yararlanmak isteyen Subway’in talebine, Yüksek Mahkeme’den ret cevabı geldi. Söz konusu ekmeklerin içerdiği şeker oranı nedeniyle ‘ekmek sayılamayacağını’ söyleyen mahkeme, ürünlerden yüzde 13 oranında KDV alınmasına karar verdi.

İrlanda yasalarına göre ekmek temel besin maddesi sayıldığı için KDV alınmıyor. Buna nazaran ABD’li şirket Subway, İrlanda şubelerindeki ekmeklere Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmemesi için talepte bulunmuştu.

ŞEKER ORANI NEDENİYLE EKMEKTEN SAYILAMIYOR

Beş yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, Subway’in İrlanda şubesinin yaptığı başvuru üzerine, Subway sandviçlerindeki ekmeğin şeker oranının hem beyaz hem de kahverengi ekmeklerinde un oranının yüzde 10’u civarında olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle de söz konusu ekmeklerin temel gıda maddesi olarak kabul edilmediğini söyleyerek KDV alınmasına yönelik karar verildi.

SUBWAY SÖZCÜSÜNDEN KARŞI AÇIKLAMA GELDİ

Subway Sözcüsü “Subway’in ekmeği, tabi ki ekmektir. 30 yıldan uzun süredir ekmeklerimizi kendi dükkanlarımızda pişiriyoruz ve müşterilerimiz her gün bu ekmeklerle yapılan sandviçler için tekrar tekrar geri geliyor” ifadelerine yer vererek iddialara karşı çıktı.

EKMEK TEMEL GIDA MADDESİ OLDUĞU İÇİN VERGİDEN MUAF

İrlanda’nın 1972 tarihli MDV yasasına göre, ekmeğin içindeki yağ ve şeker gibi maddelerin oranı, hamurdaki un ağırlığının yüzde 2’sini geçemiyor.

Kararın ardından Subway sandviçlerinin ekmeklerinden yüzde 13,5 KDV alınmasına karar verildi.

YOGA MATI KİMYASALI BİLE KULLANILIYOR

Dava, İrlanda vergi makamlarının, Subway İrlanda şubesinin 2004-2005 arasında ödenen KDV’yi geri istemesine kadar uzanıyor. Subway İrlanda’nın bu talebi 2006’da reddedilmişti.

Subway’in kullandığı ekmekler geçmişte de tartışma konusu olmuştu. Şirket 2014’te ‘yoga matı kimyasalı’ diye de anılan azodikarbonamit adlı kimyasalın ekmeklerde kullanımını durdurduğunu açıklamıştı. Kimyasal, unu beyazlaştırmak ve hamuru şişirmek için kullanılıyordu. Bu madde aynı zamanda, yoga matı gibi ürünlerin imalatında da kulanılıyor.

Subway’in bu maddenin kullanımını altı yıl önce durdurmasına karşın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi hala bu kimyasalın gıda ürünlerinde kullanılmasına onay veriyor.