ABD’de bir kadının koronavirüs PCR testi yapılırken kafatası duvarı delindi

4 hours önce
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ABD’de 40’lı yaşlarında bir kadına yeni tip koronavirüs sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi. Yaptırdığı testten sonra baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikayetlerle doktora giden kadının hipertansiyon hastası olduğu ve temmuz ayında operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

ABD’nin Lowa eyaletinde yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı. Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.

GEÇMİŞTE GÖRDÜĞÜ TEDAVİDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Vakayı inceleyen Lowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü. Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi. Bu tedavinin, “beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması” anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.

BAZI HASTALAR İÇİN SADECE ORAL SÜRÜNTÜ ALINMALI

Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Kovid-19’un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

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