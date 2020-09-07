İngiltere’de ‘BAE-İsrail normalleşmesi’ protesto edildi

İngiltere’nin başkenti Londa’da yaşayan bir grup Filistinli, “BAE- İsrail normalleşmesi”ni protesto etti. WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’nin, ABD’ye iade davasında hakim karşısına çıktığı Old Bailey Mahkeme binası önündeki protestoda, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayıd Al Nahyan’ı gösteren şişme bir balon kullanıldı. Balonun üzerinde kanı simgeleyen kırmızı lekeler bulunurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutuklanması çağrısı yapıldı.