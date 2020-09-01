TUI’nin uçağında 7 tane korona vakası çıktı

TUI’nin Yunanistan-İngiltere uçağında 7 yolcunun korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

25 Ağustos’ta Yunanistan’ın Zente Havalimanı’ndan İngiltere’nin Cardiff Havalimanı’na uçan TUI’nin 6215 sefer sayılı uçağında 7 yolcuda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. 7 yolcunun testinin pozitif çıkması üzerine, uçakta bulunan tüm yolcuların kendini karantinaya alması istendi.

Wales Online’da yer alan habere göre, uçakta bulunan tüm yolcularla kısa sürede iletişime geçilecek. Ancak bu süre içinde yolcuların, semptom göstermeseler dahi, kendilerini evlerine izole etmeleri istendi.