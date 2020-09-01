Çavuşoğlu, İngiltere’de belediye başkanı seçilen Özaydın’la telefonda görüştü

4 hours önce
0 615 Bir dakikadan az

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde belediye başkanlığı seçimlerini oy birliğiyle kazanan Sabri Özaydın ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türklerin ve diğer göçmen grupların yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde, belediye meclis üyeleri arasında online yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Özaydın’ı arayarak tebrik etti.

Yaklaşık 60 bin Türk’ün yaşadığı Enfield bölgesindeki seçimleri kazanan Özaydın, aslen Kahramanmaraşlı ve tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 days önce
389

Enfield İşçi Partisi’nde yaprak dökümü

2 weeks önce
364

Minik Mira’nın projesine Londra belediyesinden destek

2 weeks önce
2,320

Enfield’de yaşlı toplum üyemizin cüzdanını çalan hırsız aranıyor

3 weeks önce
680

Edmonton’da bir adam cinayet şüphesiyle tutuklandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.