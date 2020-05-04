İngiltere’de eşcinsel ve biseksüel erkekler plazma tedavisine bağışçı olarak katılamayabilir

4 hours önce
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İngiltere’de eşcinsel ve biseksüel erkeklerin koronavirüs tedavisinde denemesine yeni başlanılan plazma tedavisinde plazma bağışlamasına izin verilmeyebilir.

Bir başka erkekle son üç ay içinde bir cinsel ilişki yaşamış erkeklerin plazma bağışlayamacağı belirtildi.

Independent’ın haberinde yer alan Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) açıklamasına göre plazma tedavisinde kan bağışlama kurallarına uygun davranılacak.

Bu kurallara göre “son üç ay içinde bir erkekle oral ya da anal seks gerçekleştirmiş bir erkeğin kan bağışlayamayacağı” belirtiliyor.

NHS’in kurallarında, “erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerin kimi hastalıkları seks ile geçirmesinin daha kolay” olduğu belirtiliyor.

Bu uygulama HIV’nin 1970 ve 1980’lerde eşcinsel erkekler arasında daha hızlı yayıldığı bir dönemde alınmıştı.

Ancak son zamanlarda İngiltere’de bu uygulama tartışılıyor.

NHS, Independent’a yaptığı açıklamada ayrıca LGBT+ gruplarla her bir birey üzerinden risk analizinin yapılıp yapılamacağına dair görüşmeler içinde olduklarını söyledi.

İngiltere’de LGBT hakları için mücadele eden bir organizasyon olan Stonewall’un politika direktörü Laura Russell, “eşcinsel ve biseksüel erkeklerin koronavirüsle mücadeleye katılamamasının üzücü olduğunu” söyledi.

Laura Russell, “cinsel yönelim değil, bireysel risk değerlendirmesiyle bu kararın alınması gerektiğini” belirtti.

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