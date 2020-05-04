İngiltere’de koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacın denemelerine başlandı

4 hours önce
0 515 Bir dakikadan az
Kaye Flitney, ilacın klinik deneme safhasında tedavisi için kullanılan hastalardan biri

İngiltere’de Covid-19 tedavisi için geliştirilen yeni bir ilacın deneme safhasına geçildi.

İngiliz biyoteknoloji şirketi Synairgen, interferon beta adı verilen bir protein içeren yeni bir ilaç geliştirdi.

Bu protein bir viral enfeksiyon giriş yaptığı zaman vücudumuz tarafından üretiliyor.

Bu ilaç şimdi Southampton Üniversite Hastanesi tarafından hastalar üzerinde deneniyor.

İlacın deneme süreciyle ilgili ilk sonuçların haziran ayının sonunda gelmesi bekleniyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 mins önce
19

100 yaşındaki İngiliz kadın 3 hastalığın ardından koronavirüse de yendi

16 mins önce
70

İngiltere’de 288 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28.734’e çıktı

4 hours önce
210

İngiltere’de eşcinsel ve biseksüel erkekler plazma tedavisine bağışçı olarak katılamayabilir

4 hours önce
926

“İngiliz hükümeti koronavirüs pasaportu için teknoloji firmalarıyla görüşüyor”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.