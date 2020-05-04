İngiltere’de koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacın denemelerine başlandı

İngiltere’de Covid-19 tedavisi için geliştirilen yeni bir ilacın deneme safhasına geçildi.

İngiliz biyoteknoloji şirketi Synairgen, interferon beta adı verilen bir protein içeren yeni bir ilaç geliştirdi.

Bu protein bir viral enfeksiyon giriş yaptığı zaman vücudumuz tarafından üretiliyor.

Bu ilaç şimdi Southampton Üniversite Hastanesi tarafından hastalar üzerinde deneniyor.

İlacın deneme süreciyle ilgili ilk sonuçların haziran ayının sonunda gelmesi bekleniyor.