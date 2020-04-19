İngiltere’nin Türkiye’den temin ettiğini açıkladığı 84 tonluk sevkiyat “gecikiyor”

4 hours önce
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İngiliz sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye’den temin edilecek 84 tonluk sevkiyatın Pazar günü İngiltere ‘ye ulaşamayacağı, sevkiyatın hafta içine sarktığı açıklandı.

400 bin adet koruyucu önlük de içeren sevkiyat ile ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan “gecikme” açıklaması yapıldı ve teslimatın “en erken şekilde” sonlandırılmaya çalışıldığı duyuruldu.

84 tonluk sevkiyata ilişkin gecikmenin neden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

BBC’ye konuşan Türkiye’deki bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bir problem varmış gibi görünmüyor” açıklamasını yaptı.

Aynı sözcü, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin sevkiyatı gerçekleştirmek için hazır durumda bekletildiğini de söyledi.

Image shows a Türk Hava Kuvvetleri (Turkish Air Force) Airbus A400M flown by the 221st Squadron “Breeze”, as part of the 12th Air Transportation Main Base Command, after lifting out of Ankaras Etimesgut Air Base under the call-sign OAN2901, after landing at RAF Brize Norton.
Crucial supplies of personal protective equipment (PPE) for medical staff have been delivered into a Royal Air Force base for distribution around the country.
Following an agreement between the UK and Turkey, 250,000 items of PPE equipment to the UK, including 50,000 N-95 face masks; 100,000 surgical masks; and 100,000 protective suits, arrived at RAF Brize Norton in Oxfordshire on Friday.
The supplies will be taken to a regional NHS distribution hub to be delivered to medical centres across the country.
RAF bases have been a vital resource during the coronavirus pandemic, with military and chartered civilian flights utilising them to deliver resources and repatriate Britons stranded across the globe.

Bakan Jenrick: Çok ama çok büyük ek bir sevkiyat

Sevkiyat, İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick tarafından, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, “çok ama çok büyük ek bir sevkiyat” olarak tanımlanmıştı.

İngiliz basınında da Pazar günü sevkiyata ilişkin haber geniş şekilde yer aldı ve hükümetin kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını kabul ettiğini yazıldı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye’den Pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söyledi.

Jenrick, NHS personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, “Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye’den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak” yanıtını verdi.

 

 

Kaynak: BBC Türkçe

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