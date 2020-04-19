Kraliçe Elizabeth 94’ncü yaş günü kutlamalarını iptal etti

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkenin içinden geçtiği zor dönem nedeniyle 94’üncü yaş günü kutlamalarını iptal etti.

Kraliçe ayrıca 21 Nisan’daki doğum günü nedeniyle geleneksel olarak Londra’nın farklı noktalarında organize edilen silah atışlarının da yapılmamasını istedi. Kraliçenin 68 yıllık hüküm süresince ilk defa böyle bir talepte bulunduğu ifade edildi.

Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 15 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede 4 haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ay başında Kraliçe nadir olarak yaptığı olağanüstü konuşmalarından birinde halktan koronavirüse karşı İkinci Dünya Savaşı ruhunu canlandırarak dayanışma içerisinde mücadele etmelerini istemişti.

Saray’dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada normalde haziran ayında yapılan resmi kutlamaların geleneksel uygulamalar dışında farklı bir formatta yapılacağı belirtilmişti.

Saray kaynakları son kararla birlikte hiç bir şekilde kutlama yapılmayacağını aktardı.