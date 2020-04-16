İngiltere hükümeti danışmanı Prof. Ferguson: Aşı bulunana kadar sosyal mesafe uygulanmalı

İngiltere hükümetine koronavirüsle mücadelede danışmanlık yapan Prof. Neil Ferguson, BBC’ye açıklamasında aşı bulunana kadar İngiltere’deki sosyal mesafe tedbirlerinin korunması gerektiğini söyledi.

İngiltere hükümetinin bugün yapacağı açıklamayla sokağa çıkma kısıtlamalarını üç hafta daha uzatması bekleniyor.

Imperial College London’da görevli Prof. Ferguson, BBC Radio 4 Today programında sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinin ‘vaka sayılarının hangi oranla düşeceğine bağlı olduğunu’ söyledi. Bunun da ‘testlerin yaygınlaştırılması ve toplum içinde vakaların takip edilebilmesi, temas-izleme sistemlerinin kullanılması’ gibi durumlara bağlı olduğunu ifade etti.

Prof. Ferguson “Bunlar olmazsa, tahminlerimiz sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesi için çok az açık kapı olduğunu gösteriyor, önlemleri büyük oranda hafifletirsek enfeksiyon geçişlerinin yeniden ortaya çıktığını görebiliriz” dedi.

Prof Ferguson şu uyarıları yaptı:

“Yapmamız gereken bunların yerine bir şeyler koyabilmek. Eğer okulların açılmasını, insanların işlerine geri dönmelerini istiyorsak o zaman enfeksiyon bulaşma ihtimalini en aza indirecek başka bir yol bulmamız lazım.”

“Şunu söylemeliyim ki, normale dönmek diye bir şey olmayacak. Sosyal mesafeyi belli bir seviyede, önemli bir seviyede tutmak zorunda kalacağız, büyük ihtimalle aşı bulunana kadar.”

Prof Ferguson, İngiltere’de enfeksiyon vakalarının iki hafta önce ‘zirveye ulaştığına inandığını’ söyledi ama “Henüz rahatlamak için çok erken” dedi.