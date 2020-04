Hükümet aile içi şiddetle mücadele için 2 milyon sterlinlik destek paketi açıkladı

İngiltere’de hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ihbarlarında artış olduğunu belirterek, online yardım hizmetleri ile telefon yardım hatlarının desteklenmesi için 2 milyon sterlinlik destek paketi açıkladı.

İçişleri Bakanı Priti Patel Cumartesi günü, aile içi şiddet mağdurlarına destek olmak için ulusal çapta yeni bir kampanya başlatıldığını da açıkladı.

Bakan Patel bu kapsamda vatandaşlardan ellerine kalp çizerek, fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmalarını ya da evlerinin camlarına asmalarını, böylece şiddete maruz kalanlara “yalnız olmadıklarını göstermelerini” istedi.

Kampanyaya katılan Aden Hallem, 2 yıl boyunca partnerinden fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü belirterek, “Hükümetin şiddete uğramış olanların iyiliğini ciddiye alıyor olması içimi ısıttı” dedi.

I've survived Domestic Abuse. For almost two years, I lived with a partner who both emotionally and physically abused me.

So to see the government taking the welfare of survivors seriously, is heart warming 💜#YouAreNotAlone pic.twitter.com/eCrzyAKrVN

— Aden 'Shut up about polling' Hallam (@AdenHallam) April 11, 2020