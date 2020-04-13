İngiltere ekonomisinde %30’luk düşüş öngörülüyor

İngiltere Maliye Bakanı Sunak, “Korona virüs nedeniyle GSYH yüzde 30’a varan oranda düşebilir” dedi.

The Times gazetesinin naberine göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkede GSYH’nın korona virüs salgını nedeniyle alınan karantina, tecrit tedbirlerine bağlı olarak Nisan – Haziran döneminde yüzde 30’a varan oranda daralabileceğini bildirdi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tecrit tedbirlerinin hafifletilmesini isteyen 10 kadar bakana bir konuşma yaptığı ifade edilen Sunak, ikinci çeyrekte ekonomisinin yüzde 25-30 arasında daralması olasılığı bulunduğunu bildirdi.

Toplantıya katılan bir bakan, Times’yaptığı açıklamada, “Tecrit tedbirlerinin 3 hafta daha devam ettirilmesini ve sonrasında gevşetmeye başlayabileceğimizi değerlendiriyoruz” diye konuştu.