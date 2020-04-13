İngiltere’den Koronavirüs’e umut veren tedavi: Demir Ciğer

Koronavirüs tedavisinde en önemli rol oynayan noktalardan biri solunum desteği. İngiltere’de Koronavirüsü hastalarının tedavisine umut olacak bir solunum cihazı geliştirildi. Fizikçi Stephen Hawking’in ailesinin de destek verdiği cihazın prototipi başarılı olursa seri üretime geçilecek.

Virüs solunum yollarına saldırarak akciğerleri hedef aldığı için, hastalar solunum cihazlarına bağlanıyor. Ancak yeterli sayıda ve etkili cihaz kullanılamadığında ölüm oranları da artıyor. Bu noktada İngiltere’de tedavilerin seyrini değiştirecek bir çalışma yürütülüyor.

‘HAYATİ DERECEDE FARK YARATIYOR’

20. yüzyılda çocuk felcine karşı temeli atılan ve ‘iron lung’ (demir ciğer) adı verilen solunum cihazı yeniden hayata geçiriliyor. 2018’de hayatını kaybeden dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking’in ailesi de projeye destek veriyor.

Prototipi geliştirilen cihaz hakkında Telegraph gazetesine konuşan aile, “Solunum desteği alan bir adamın ailesi olarak, bu tip tıbbi teknolojiye sahip olmanın hayati derecede fark yarattığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

UYUTMAYA GEREK KALMIYOR

Marshall Havacılık ve Savunma Grubu ile Warwick Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği prototipin en önemli özelliği, yaygın kullanılan cihazların aksine hastanın uyutulmasına gerek duyulmaması. Hastalar bu sayede ağızdan beslenmeye devam edebiliyor, ilaçlarını alabiliyor ve konuşabiliyor.

Geliştirilerin cihazın ilk olarak iki tıbbi merkezde kullanılacağı, testlerden başarıyla geçtiği takdirde haftada 5 bin adet olmak üzere seri üretime geçilebileceği belirtildi.