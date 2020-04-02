Koronavirüs’e yakalanan Boris Johnson’ın durumu ağır

2 days önce
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Geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yetkililer, Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın karantina altında tutuluyordu. Yapılan açıklamaya göre Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

“Çok pişmanım” demişti

Başbakan ülkede koronavirüs salgının her geçen gün büyümesi ve ölümlerde rekor artışlara yol açmasından büyük pişmanlık duyduğunu açıklamış, önleyici tedbirler takip edilirse, bu sayıların artmasının durdurulacağı ve ölümlerin azalacağını söylemişti.

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