İngiltere’de Covid-19 antikor testleri satışa çıkıyor

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de ki\u015filerin, koronavir\u00fcs\u00fc belirti g\u00f6stermeden ya da hafif belirtilerle atlat\u0131p atlatmad\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenebilmelerini sa\u011flayacak antikor testleri yak\u0131nda sat\u0131\u015fa sunulacak.\r\n\r\n\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson, g\u00fcnl\u00fck bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, Ulusal Sa\u011fl\u0131k Hizmetlerinin (NHS) yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) kriziyle ba\u015fa \u00e7\u0131kmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olunmas\u0131 amac\u0131yla yapt\u0131klar\u0131 talebe beklentilerin \u00fczerinde olumlu cevap geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nJohnson, "D\u00fcn talebimizi dile getirdi\u011fimizde birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde 250 bin g\u00f6n\u00fcll\u00fc bulmay\u0131 umuyorduk ancak sadece 24 saat i\u00e7inde 405 bin ki\u015finin \u00e7a\u011fr\u0131ya olumlu cevap verdi\u011fini s\u00f6yleyebilirim." dedi.\r\n\r\nG\u00f6n\u00fcll\u00fcler, Ulusal Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n ya\u015fl\u0131 ve bak\u0131ma muhta\u00e7 ki\u015filere y\u00f6nelik g\u00f6revlerini devralarak sa\u011fl\u0131k personelinin Covid-19 hastalar\u0131yla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sa\u011flayacak.\r\nAntikor testleri sat\u0131\u015fa sunulacak\r\nUlusal Enfeksiyon Servisi Direkt\u00f6r\u00fc Sharon Peacock, parlamentoda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 3,5 milyon antikor testi ald\u0131klar\u0131n\u0131 bunlar\u0131n "g\u00fcnler i\u00e7inde" internet \u00fczerinden sat\u0131\u015fa sunulaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\nAntikor testleri, v\u00fccutta mevcut durumdaki vir\u00fcs\u00fc tespit eden antijen testlerinin aksine, ki\u015finin vir\u00fcse yakaland\u0131ktan sonra ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k geli\u015ftirip geli\u015ftirmedi\u011fini \u00f6\u011frenme imkan\u0131 sunuyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere, bu testlerle vir\u00fcs\u00fc kap\u0131p da hastalanmadan atlatanlar\u0131n bunu \u00f6\u011frenmesiyle herhangi bir endi\u015fe duymadan i\u015fe gitmelerini sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\nBu arada, parlamentoda Ba\u015fbakana Sorular oturumu, parlamenterler aras\u0131nda yeterli mesafe b\u0131rak\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 30'ar dakikal\u0131k 2 ayr\u0131 b\u00f6l\u00fcm olarak yap\u0131ld\u0131. \u0130lk b\u00f6l\u00fcme kat\u0131lanlar, salonu bo\u015faltt\u0131ktan sonra di\u011fer parlamenterler i\u00e7eri girdi.