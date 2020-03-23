Başbakan Johnson’ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

5 hours önce
0 756 Bir dakikadan az

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Brexit’e karşı olan ve muhalif görüşlerini açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.

79 yaşındaki Johnson’ın bu başvurusu kızı Rachel’ın yazdığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan kitapta ortaya çıktı.

“Rake’ın İlerleyişi: Benim politik orta yaş krizim” adlı kitapta Rachel Johnson annesinin Versailles doğumlu olduğunu ve bu münasebetle babasının da Fransız vatandaşlığına başvurduğunu yazdı ve “Bu oldukça iyi bir haber belki bu sayede ben de Fransız olabilirim” diye ekledi.

Baba Johnson hayatı boyunca AB için çalıştı

Stanley Johnson Avrupa Birliği’nin (AB) kurulduğu yıllarda Brüksel’de görev yapmış olan ilk resmi yetkililerden biriydi ve yıllarca AB Parlamentosu’nda parlamenterlik görevi ve ardından Komisyon’da görev yaptı.

Bu nedenle Boris Johnson da çocukluğunu Brüksel’de geçirdi ve Fransızca konuşmayı öğrendi. Baba ile oğul Johnson arasında pek çok konuda fikir ayrılıkları bulunuyor ve bu durum her fırsatta kendini gösteriyor.

Koronavirüs konusunda da ayrı düştüler

Son olarak salgın nedeniyle önlem almak yerine kitlesel bağışıklık kazanmayı deneyeceklerini açıklayan Boris Johnson’ın politikasını eleştiren baba Johnson oğlunu dinlememeleri için halka seslenerek evde kalma ve önlem alma çağrısı yapmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

30 September 2019
328

İngiltere siyaseti kaynıyor!: Kraliçe onu görevden alabilir mi!

17 September 2019
385

Rum gencin babası Kıbrıslı Türklerden özür diledi

29 July 2019
315

Yunanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a da sahip çıktı

13 August 2018
742

İngiliz kraliyet gelini Markle babasıyla konuşmuyor!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin