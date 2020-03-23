İngiltere Sağlık Bakanından sokağa çıkma yasağı sinyali: Salgını önlemek için bunu yapabiliriz

6 hours önce
0 3,058 Bir dakikadan az

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock İngiltere’nin “gerekeni yapmaya hazır olduğunu söyledi”

Hancock yeni koronavirüs yasasının milletvekillerine sunulmasından önce yaptığı açıklamada, “insanların özgürlüklerini kısıtlamak istemediklerini” ama virüsün yayılmasını önlemek için bunu yapacaklarını belirtti.

Hancock, şu ana dek hükümetin açıkladığı önlemlerin “ülkede büyük bir etkisi olduğunu” söylerken, “bunu ne kadar çabuk durdurabilirsek, durumdan o kadar çabuk sıyrılabiliriz” dedi.

Hancock sosyal temasın azaltılması ve gereksiz seyahatte bulunulmaması çağrısını da tekrarladı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
4,200

Certax Muhasebe’den Cengiz Yıldız salgın sebebiyle hükümetin vereceği devlet yardımlarını açıkladı

4 days önce
12,183

Londra’da sokağa çıkma yasağı söylentileri hakkında önemli açıklama

30 January 2020
754

İngiltere salgın sonrası Çin’deki vatandaşlarının tahliyesini erteledi

24 January 2020
1,623

Çin’de ölüm saçan virüsün İngiltere’de görülme ihtimali yüksek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin