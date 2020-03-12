Walthamstow’da kanlı gece: 4 genç bıçaklandı, 7 kişi tutuklandı

Kuzey Doğu Londra’nın Walthamstow semtimde Çarşamba akşamı bir gurup genç arasında bıçaklı kavga yaşandı.

Çıkan olayda 4 genç vücutlarının farklı yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri derhal müdahale etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan 15 – 16 yaşlarındaki 4 genci hastaneye sevk etti.

Londra Metropoliten Polis Servisinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 kişinin, suç aletleri ile birlikte tutuklandığı duyuruldu.

Hastaneye kadırılan gençlerin hayat tehlikelerinin olmadığı da açıklanırken, olayın görgü tanıklarının CAD 7922/11 Mar referans kodu ile 101 numaralı telefonu arayarak bilgi vermeleri istendi.