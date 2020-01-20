İngiltere ticaret görüşmeleri için ABD ile masaya oturacak

2 hours önce
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Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak üzere gün sayan İngiltere, ticaret görüşmeleri için AB’den önce ABD ile masaya oturacak. Görüşmeler, Başbakan Johnson’ın gelecek ay Washington’a yapacağı ziyaretle başlayacak.

Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere ticaret görüşmelerinde listenin başına ABD’yi koydu.

İngiltere Avrupa Birliği ülkelerinden önce ABD ile ticaret görüşmelerine başlayacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelecek ay Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Johnson’ın bu ziyareti öncesi iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının artıları ve eksileri gözden geçiriliyor.

Görüşmelerin Şubat ayının ikinci haftasında başlayabileceği ve önceki Başbakan Theresa May döneminde AB ile yaşanan tıkanmanın yeniden meydana gelmesinin istenmediği belirtiliyor.

Ticaret görüşmelerine ABD’nin de bir an önce başlanması yönünde işaretler olduğu ifade ediliyor.

Johnson’un bu ziyareti ve ticaret görüşmelerinin İngiltere’nin AB’nin ticaret mevzuatına bağlı kalmayacağı yönünde Brüksel’e gönderilecek açık bir mesaj olduğu ifade ediliyor.

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