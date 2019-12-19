Kraliçe’nin katıldığı törenle parlamento yeniden açıldı

3 hours önce
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İngiltere’de seçimleri Muhafazakar Parti’nin büyük bir farkla kazanmasının ardından yeni Parlamento ilk kez toplandı. Parlamento’nun açılışını Kraliçe İkinci Elizabeth yaptı.

İngiltere Parlamentosu açıldı

İngiltere’de parlamento üç ay içinde ikinci defa açıldı. Gelenekler üzere açılışı Kraliçe İkinci Elizabeth yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Kraliçe hitabında hükümetin önceliğinin İngiltere’nin 31 Ocak’ta AB’den ayrılmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Kraliçe diğer ekonomilerle de ticaret müzakerelerine başlanacağı belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Kraliçe İkinci Elizabeth  yeni hükümetin programını açıkladığı konuşmasında eğitim ve sağlık sisteminin finansmanın artırılacağını ayrıca internet güvenliği için önlemler alınacağını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Parlamento’da 3 ay içinde 2 kez açılış yapıldığı için açılış töreni düşük profilli tutuldu. Geleneklerin aksine Kraliçe bu defa Parlamento açılışına atlı araba yerine otomobille geldi ve tören kıyafeti giymedi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden ayrılması süreciyle ilgili olarak yeni Parlamento’da ilk oylama cuma günü yapılacak.

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