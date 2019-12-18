Başbakan Johnson bakanların Davos’a katılmasını yasakladı
Boris Johson, bakanlarının ocak ayındaki Davos Zirvesi’ne katılmasını yasakladı. Dünyanın 5’inci büyük ekonomisine sahip İngiltere, bu yıl Davos’ta olmayacak.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Başbakan Boris Johnson, kabine üyelerinin Dünya Ekonomik Forumu’na katılmalarını yasakladı.
Habere göre Johnson, bakanların “milyarderlerle şampanya yudumlamak yerine Brexit konusunda çalışmaları gerektiği” konusunda ısrarlı.
12 Aralık’taki erken genel seçimlerden zaferle çıkan Johnson, özellikle İşçi Partisi’nden gelen oyları kaybetmek istemiyor.
Johson, Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin öncelikli konu olduğunu vurguluyor.
İngiltere Başbakanı’nın seçimden sonra yapılan ilk kabine toplantısında, bakanlarını Brexit sürecini bitirmek üzere çalışmalarını hızlandırmaları konusunda uyardığı belirtiliyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlediği toplantılara birçok ülkenin lideri ile ekonomi alanında önemli isimler katılıyor.