Başbakan Johnson bakanların Davos’a katılmasını yasakladı

4 hours önce
0 54 Bir dakikadan az

Boris Johson, bakanlarının ocak ayındaki Davos Zirvesi’ne katılmasını yasakladı. Dünyanın 5’inci büyük ekonomisine sahip İngiltere, bu yıl Davos’ta olmayacak.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Başbakan Boris Johnson, kabine üyelerinin Dünya Ekonomik Forumu’na katılmalarını yasakladı.

Habere göre Johnson, bakanların “milyarderlerle şampanya yudumlamak yerine Brexit konusunda çalışmaları gerektiği” konusunda ısrarlı.

12 Aralık’taki erken genel seçimlerden zaferle çıkan Johnson, özellikle İşçi Partisi’nden gelen oyları kaybetmek istemiyor.

Johson, Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin öncelikli konu olduğunu vurguluyor.

İngiltere Başbakanı’nın seçimden sonra yapılan ilk kabine toplantısında, bakanlarını Brexit sürecini bitirmek üzere çalışmalarını hızlandırmaları konusunda uyardığı belirtiliyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlediği toplantılara birçok ülkenin lideri ile ekonomi alanında önemli isimler katılıyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 mins önce
10

AB’den İngiltere’ye Brexit uyarısı

2 hours önce
39

İngiltere’de evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

6 hours önce
105

İngiltere’den KKTC’ye direkt uçuşlar için gizli formül

9 hours önce
187

İngiltere’nin yokluğu AB’de de nasıl bir boşluk doğuracak

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin