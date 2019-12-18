Antalya’da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası

2 hours önce
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Antalya’nın Serik ilçesinde servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Afgan asıllı İngiliz vatandaşı Abdul Kabir Farid ile oğlu Mohammed Kabir Farid adına İngiltere’nin Bradford şehrinde futbol turnuvası düzenlendi.

Bradford şehrinde Bingley Juniors AFC futbol kulübünde oynayan Mohammed Kabir Farid ve baba Farid’in cenazesine yaklaşık 2 bin kişi katılmıştı. Bradford şehrinde çok sevilen Farid ailesinin anısına bir futbol turnuvası düzenlendi. Diğer futbol kulüplerinden de oyuncuların katıldığı turnuvanın geliri Farid ailesine bağışlandı.

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