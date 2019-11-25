İngiltere’den IŞİD’lileri geri alma sinyali

İngiltere, Suriye’de tutuklu bulunan İngiliz vatandaşı IŞİD’lileri yargılamak üzere geri alabilir. Açıklama Ulusal güvenlik danışmanlığından geldi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre IŞİD’li teröristler yargılanmak üzere İngiltere’ye geri kabul edebilir.

Bir süredir ABD’nin tutuklu IŞİD’lilerin durumu nedeniyle İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine baskı yaptığı biliniyor.

Bunun ardından İngiltere tutumunda değişiklik yapabileceği sinyali verdi.

Ulusal güvenlik baş danışmanı Mark Sedwill konu hakkında açıklama yaptı. Sedwill İngiltere’nin İngiliz vatandaşı IŞİD’lileri ülkede yargılamak üzere Suriye’den geri alınabileceklerini söyledi.

Mark Sedwill, “Onları İngiltere’ye geri getirip kendi adalet sistemimizde yargılayabiliriz.” dedi. Ancak Sedwill İngiliz IŞİD’li teröristlerin suçu işledikleri yerde adaletle yüzleşmelerinin daha uygun olabileceğini de ekledi. Sedwill’in bu açıklamaları İngiltere’nin IŞİD’li İngiliz vatandaşlarına kapıyı aralayabileceği yorumlarına yol açtı.

İngiltere geçtimiz günlerde Türkiye’nin ülkeye gönderdiği bir İngiliz vatandaşı IŞİD’li teröristi Londra’da yargılamaya başlamıştı.