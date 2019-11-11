Kraliyet Ailesi içindeki soğukluğun fotoğrafı

9 hours önce
0 310 Bir dakikadan az

Kraliyet Ailesi’nde araları soğuk olduğu bilinen Prens William ve Prens Harry, uzun süre sonra katıldıkları bir etkinlikte birbirlerine oldukça uzak oturdu.

Prens Harry ve eşi, kısa süre önce ITV’de yayınlanan bir belgeselde İngiliz kraliyet ailesinin kurallarından bunaldıklarını ve saraydan ayrılmak istediklerini söylemişlerdi.

Londra’daki Royal Albert Hall’da gerçekleşen etkinliğe katılan çiftin Prens William’dan uzakta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın arkasında oturması kraliyet ailesindeki çatlağı gözler önüne serdi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
326

Kraliyet ailesi tablo kopyalayan sanat simsarı tarafından dolandırıldı

3 weeks önce
900

İngiltere’yi çalkalayan yeni Kraliyet Belgeseli yayımlandı

3 weeks önce
1,837

Kraliyet gelini başörtüsü takıp Kur’an dinledi

3 weeks önce
549

Kate Middleton cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur’an dinledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin