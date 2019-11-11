Kraliyet Ailesi içindeki soğukluğun fotoğrafı

Kraliyet Ailesi’nde araları soğuk olduğu bilinen Prens William ve Prens Harry, uzun süre sonra katıldıkları bir etkinlikte birbirlerine oldukça uzak oturdu.

Prens Harry ve eşi, kısa süre önce ITV’de yayınlanan bir belgeselde İngiliz kraliyet ailesinin kurallarından bunaldıklarını ve saraydan ayrılmak istediklerini söylemişlerdi.

Londra’daki Royal Albert Hall’da gerçekleşen etkinliğe katılan çiftin Prens William’dan uzakta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın arkasında oturması kraliyet ailesindeki çatlağı gözler önüne serdi.