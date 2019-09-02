İngiltere kömür kullanmadan enerji ihtiyacını 3 bin saat karşılayabildi

3 hours önce
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İngiltere’nin kömürün elektrik üretimindeki payının düşürülmesi rekoru Nisan-Haziran döneminde %0,7 oranında azaldı.

İngiliz hükümeti 2025 yılına kadar kömürden elektrik kullanımını aşamalı bir şekilde durdurmayı planlıyor. Bu yüzden yapılan faaliyetlerin bu politikalar doğrultusunda ilerlemesinin takibi yapılıyor.

İngiliz hükümetinin yayımladığı yeni verilere göre, kömürün elektrik üretimindeki payının azaltılması oranı 2018 yılındakine göre %63 daha az oldu.

2019 yılının ilk gününden bugüne kadar İngiltere 3 bin saatten fazla bir süre elektrik ihtiyacını kömür olmadan karşılayabildi. Bu değerin 2017 yılında gerçekleşen miktarın beş katına yakın olduğu ifade edildi.

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