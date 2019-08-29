Sevgilisine işkence uygulayan adam yakalandı

Eski kız arkadaşının cinsel organını kızgın demirle yakan sadist sevgili, yeni kız arkadaşına da dehşeti yaşattı. Genç kadının üzerine benzin döküp ateşe vermek istediği sırada kadının oğlu eve geldi ve annesini kurtardı.

45 yaşındaki adam, sevgilisine kızdığı için dehşet saçtı. Sevgilisinin evine giden adam kadın kapıyı açar açmaz yumruklamaya başladı. Ardından ellerini bağladı ve yere yatırdı. Kadının üzerine yanıcı madde döken sadist adam kadını öldüresiye dövdü.

Yaşadığı travma sırasında korkudan çişini altına yapan kadının arkadaşları o sırada eve geldi. Sadist adam, başka yere gitmelerini isteyerek tehdit etti. Arkadaşlarını evin başka bir odasına götüren adam, kadına işkence yapmaya devam etti.

Canı pahasına annesini kurtardı

Bir süre sonra da kadının büyük oğlu eve geldi. Sadist adam odadan çıkarak sadece annesiyle konuştuğunu söyledi. Annesinin kötü durumda olduğunu fark eden genç adam olaya müdahale etmek istediği sırada aldığı darbelerle dengesini kaybetti.

Ayakkabılarının bağını çözdürdüğü genç adamı da annesinin yanına oturtan sadist, aksi takdirde ikisini de işkence ederek öldüreceğini söyledi. O sırada hem kendisini hem de annesini kurtarmak isteyen adam her şeyi göze alıp balkondan kendisini aşağıya attı. Omzunda ve kolunda kırıklar oluşan adam yerden kalkarak çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada adamın da dikkati dağılınca işkenceye uğrayan kadın dışarı kaçmayı başardı. O sırada dışarıda bekleyen oğlunun arkadaşının aracına binen ikili uzaklaştı.

Polis kısa sürede yakaladı

Emniyet güçleri, aynı zamanda uyuşturucu satıcısı olan Matthew Oldham isimli adam kısa sürede yakaladı. Manchester’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan adam ikinci mahkemesinde 14,5 yıl hapis ile cezalandırıldı. Mahkemede ifade veren kadın, yaşadıklarının korkunç olduğunu ve bunu asla unutamayacağını söyledi.