Genç kadının hırsız isyanı

Genç kadın tatilden dönünce bahçesinde bir eksiklik hissetti. Güvenlik kameralarına baktığı zaman şoke edici gerçekle yüzleşti. Bahçesine koyduğu jakuzi, İngiltere’nin en sıcak gününde çalınmıştı.

İspanya’nın Mallorca Adası’na tatile giden Sarah Van Crugten isimli kadın, İngiltere’nin en sıcak günü yaşadığı 24 Temmuz’da başına neler geleceğinden habersizdi.

Gece yarısı Worthing, West Sussex’deki eve giren hırsızların hedefinde bahçede duran jakuzi vardı. Oldukça ağır ve taşıması zor olan jakuzi için 3 hırsız birden bahçeye girdi.

Koca jakuziyi hep birlikte kaldıran hırsızlar, tekerlek pozisyonuna getirdikten sonra el birliği ile yuvarlayarak bahçe duvarına kadar götürdü.

En zor kısım ise bahçe duvarından sokağa çıkarmaktı çünkü 1.70 metre yükseklikteki duvar büyük bir engeldi. Ancak hırsızlar engel tanımadı ve jakuziyi duvardan aşırarak götürdü.

Hırsızların tarihinin en sıcak yazını yaşayan İngiltere’de jakuzi çalması genç kadının fotoğrafları Facebook hesabından paylaşmasından sonra ortaya çıktı.

Erkek kardeşi Sam Van Crugten ile birlikte yaşayan Sarah Van Crugten, hem jakuziye çok üzüldüklerini hem de çok korktuklarını söyledi. Böyle bir durumun kendileri evdeyken gerçekleşmesi halinde hayatlarının da tehlikede olabileceğini söyledi.

Polis yetkilileri ise çalınan jakuzinin geri bulunmasının biraz imkansız olduğunu ancak araştırmalarına devam edeceklerini söyledi.

Genç kadının sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kimileri hırsızları komik bulurken, kimileri de yaşanan durumun aslında ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekti.