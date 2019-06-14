Hazır sandviçler ölüm saçıyor: ölü sayısı 5’ yükseldi İngiliz Kamu Sağlığı kurumundan yapılan açıklamaya göre hazır sandviçlerden bulaşan listeria hastalığı iki kişinin daha ölümüne sebep oldu.

İngiliz Kamu Sağlığı kurumundan yapılan açıklamaya göre hazır sandviçlerden bulaşan listeria hastalığı iki kişinin daha ölümüne sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Manchester ve Liverpool’daki NHS hastanelerinde tedavi gören üç kişinin listeria bakterisi sebebiyle hayatlarını kaybettiği duyurulmuştu.

Bugün yapılan son açıklamada NHS hastanesinde tedavi gören iki kişinin daha hazır sandviçlerden bulaşan listeria hastalığı nedeniyle öldüğü duyuruldu.

SANDVİÇLE GELEN ÖLÜM

Listeria bakterisinin The Good Food Chain gıda firması tarafından piyasaya sürülen hazır sandviçler ve salatalardan bulaştığı tespit edildi.

İngiliz Kamu Sağlığı kurumu, hayatını kaybedenlerin 25 Mayıstan önce The Good Food Chain firmasının ürünlerini tükettiklerine dair delillere ulaştı.

İlk vakanın 25 Nisanda belirtilerini göstermesinin ardından firmanın hazır sandviçleri ve salataları piyasadan toplatıldı.

ÖLÜM HASTANEDE YAKALADI

Yapılan araştırmaların ardından ürünlerin bir kısmının hastanelerde satıldığı hatta hastalara verildiği ortaya çıktı.

The Good Food Chain firmasının ülke genelinde 43 NHS hastanesine dağıtım yaptığı biliniyor.

Yaşanan ölümlerin ardından firma gönüllü olarak üretimini durdurduğunu açıkladı.

The Good Food Chain firmasının ürünlerinde kullandığı etleri North Country Cooked Meats firmasından aldığı belirtildi.

Yaşananların ardından North Country Cooked Meats firması da üretimini durdurduğunu açıkladı.

LİSTERİA HASTALIĞI

Listeria hastalığı, Listeria monocytogenes bakterisiyle barındıran gıdaların yenmesiyle ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyondur ve Birleşik Devletler’de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 1600 kişi bu hastalığa yakalanmakta ve bunların 260’ı ölmektedir.

LİSTERİANIN BULAŞMA YOLU

Listeria sıklıkla toprak ve suda bulunur. Hayvanlar hastalanmadan bakteriyi taşıyabilir ancak bu hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünleri gibi gıdalar bakteriyi taşıyabilir. Enfeksiyon insanlara bakteriyi taşıyan olmuş gıdaların yenmesiyle bulaşır. Anneleri hamilelik esnasında bakteriyi barındıran gıdalar tüketmişse bebekler listeria hastalığı ile doğabilir.

Yiyeceklerle bulaşan birçok mikrop vardır. Bunlardan Listeria gibi bazıları öldürücü olabilir.

LİSTERİANIN BELİRTİLERİ

Listeria hastalığı kişide genellikle ateş ve kas ağrıları, bazen de öncesinde ishal veya mide bağırsak hastalıkları belirtileri görülür. Teşhis konmuş hemen her hastada bakteri sindirim sistemi kanalına yayılır. Belirtiler enfekte olan kişiye göre değişiklik gösterir:

Hamile kadınlar: Tipik olarak ateş görülür, yorgunluk ve ağrılar gibi spesifik olmayan diğer belirtiler de eşlik edebilir. Ancak hamilelik esnasında bakteriye maruz kalmak; düşük, ölü doğum, erken doğum veya yeni doğanın hayatını tehdit eden enfeksiyonlarla sonuçlanabilir.

Hamileler dışındaki insanlar: Ateş ve kas ağrılarına ilave olarak; baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, denge kaybı ve kasılmalar şeklinde belirtiler görülebilir.

Tedaviye hemen başlansa bile bazı vakalar ölümle sonuçlanır. Bu durum özellikle yaşlılar ve ciddi sağlık problemleri olan risk grupları için geçerlidir.