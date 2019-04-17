Yeniden bıçaklama yeniden ölüm

Bu gunün saat 17.45’te Matthias Road, Stoke Newington bölgesinde 30’lu yaşlarında bir adam bıçaklanarak öldürüldü.

Met polis, Londra Ambulans Servisi ve Londra Hava Ambulansı olay yerine geldiler.

Polisler ambulans personelinin gelmesinden önce yaralıya ilk mudahleyi yapmasina rağmen yaralıyı kurtaramadı. Genç adam olay yerinde hayatını kaydetti.

Met Polisi, olayla ilgili tutuklama yapılmadığını ve soruşturmaların sürdüğünü söyledi. Olay sonrasında bazı yollar bir süreliğine trafiğe kapatıldı.