Almanya’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı yanlışlıkla İskoçya’ya indi

British Airways yolcu uçağına hatalı uçuş planı verildiği öne sürüldü. Yolcular hatayı pilotun ‘Edinburg’a hoş geldiniz’ anonsu ile fark etti. British Airways’den yapılan açıklamaya göre hata kendileri adına charter sefer yapan WDL’e ait bir uçak ve pilota ait. Uçuş öncesi pilota hatalı plan verildiği için uçağın yanlışlıkla başka bir kente indiği kaydedildi. British Airways yolculardan tek tek özür dilerken böyle bir hadisenin modern havacılık tarihinde ilk kez yaşandığını belirtiliyor.

Havayolundan yapılan açıklamada “Yolcularımız Edinburg’da istenmeyen bir duraklama yaparak BA3271 nolu başka bir uçakla Düsselfdorf’a gönderilmişlerdir” denildi.