WTTC: Anlaşmasız Brexit Avrupa’da 700 bin kişiyi işinden edebilir Birleşik Krallık merkezli Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC), Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması durumunda, turizm endüstrisinde, 300 bini Birleşik Krallık’ta, 400 bini de AB’de olmak üzere Avrupa’da toplam 700 bin kişinin işsiz kalabileceği uyarısı yaptı.