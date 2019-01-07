Seyirciye güvendi, 600 bin TL’den oldu!

İngiltere’nin Milyoner yarışmasında Cantebury’den Oli isimli yarışmacı, 250 bin pound ya da 125 bin pound ile ayrılma seçeneği olan bir soru ile karşılaştı. Seyirci joker hakkını kullanıp, cevap veren yarışmacı tam 93 bin pound kaybetti.

Jeremy Clarkson’ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere versiyonu, geçtiğimiz akşamki bölümüyle olay oldu.

250,000 POUNDLUK SORU

“3 Mayıs. Bistritz. 8: 35’te Münih’ten ayrıldı.” Bu cümle aşağıdaki romanlardan hangisinin açılış cümlesidir?

TÜM JOKERLERİNİ KULLANDI

Seçenekler arasında Tinker Terzi Asker Casusu, Drakula, Karanlığın Kalbi ve Frankenstein vardı. Yarışmacı bu kitaplardan hiç birini okumamıştı ve hiçbir fikri yoktu. Önce %50 joker hakkını, sonra seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

SEYİRCİ, A ŞIKKI DEDİ

Seyircilerin yüzde 81’i A seçeneğini seçti.

SEYİRCİYE GÜVENDİ ‘A ŞIKKI SON KARARIM’ DEDİ

Yarışmadan çekilirse 125,000 pound ile ayrılacak olan yarışmacı 250,000 pound için zorladı ve seyirciye güvenerek A şıkkını seçti.

SUNUCU JEREMY CLARKSON ÜZÜLDÜ

Jeremy, 91,000 pound kaybettiğini belli eder gibi üzüldüğünü belli etti.

Seyircinin ezici bir şekilde Tinker Tailor Soldier Spy’a oy verdi.

Jeremy, basitçe şöyle cevapladı: “Yanlış cevap. Ne kadar mutlak bir kabus, bu Drakula.”

32 BİN POUND KAZANARAK AYRILDI

Oli, bu kaybı gülümseyerek karşıladı ve cevapladı: “Şimdi bildiğim bir şey. Bununla birlikte, 32.000 pound ile eve gitmek de güzel.” diye ekledi.