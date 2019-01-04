İngiliz ordusu: Selfie bağımlıları, telefon zombileri, size ihtiyacımız var

İngiliz ordusu, istihdam etmek üzere gençlerin ilgisini çekebilmek için zamana ayak uyduran bir kampanya başlattı.

Z kuşağına hitaben hazırlanan posterlerde, orduya katılmaya çağrılan gençlere klasikleşmiş “Ordunun sana ihtiyacı var” sloganının yanı sıra günümüzün gençleri için kalıplaşmış ifadelerle seslenildi.

‘Ordunun sana ihtiyacı var’ sloganı, I. Dünya Savaşı sırasında Lord Kitchener’in bulunduğu posterlerde propaganda amacıyla kullanılmıştı.

Yeni kampanya malzemelerinde ise Lord Kitchener değil, ‘el bebek gül bebek büyütülen’, ‘ben merkezli’ ve ‘teknoloji düşkünü’ gençleri simgeleyen porteler kullanıldı.

Bir posterde ‘Telefon zombileri: ordunun sana ve senin odaklanma yeteneğine ihtiyacı var’ yazılırken, bir diğerinde ise ‘Kar taneleri: ordunun sana ve senin şefkatine ihtiyacı var’ yazıldı.

1990 ve 2000’lerin ortalarında doğan Z kuşağı için yapılan tanımlamalardan ‘kar tanesi’ (snowflakes), ailesi tarafından her istediği yapılmış, ağzında gümüş kaşıkla doğmuş gençler için söyleniyor.

Askeriyenin sert ve sağlam karakterlere yönelik olduğu klişesini kırmak isteyen İngiliz ordusu kapılarının herkese açık olduğunu ispatlamayı, farklı karakterlerin özelliklerinden faydalanmayı planlıyor.

İngiltere, orduya başvuranların sayısında yaşanan azalma nedeniyle, 82 bin er hedefini son yıllarda tutturmakta zorlanıyor. Poster ve televizyon reklamlarından oluşan kampanyalarla daha geniş kitlelere ulaşmayı isteyen İngiliz ordusu, savunma bütçesi açısından dünyanın 5’inci büyük ordusu.