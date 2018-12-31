Erdoğan’dan May’a yeni yıl mesajı

2 saat önce
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’e yazdığı mesajında ise geride bırakılan yılın Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğinin ve ortak çabalarının daha da geliştiği bir sene olduğunu belirtti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. Belirsizliklerle dolu uluslararası ortam içerisinde, Türk-İngiliz iş birliğinin Avrupa kıtası ve ötesinde küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Birleşik Krallık halkına sağlık ve esenlik dilerim.”

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