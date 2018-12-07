Eşcinsel ilişkiye başlayabilmek için karısını öldürdü! Mitesh Patel karısı Jessica Patel'i erkeklerle aldatıyordu ve bazı planlar yaptı... İngiltere'de yaşanan olay akıllara durgunluk veren cinsten.

Mitesh Patel karısı Jessica Patel’i erkeklerle aldatıyordu ve bazı planlar yaptı…

İngiltere‘de yaşanan olay akıllara durgunluk veren cinsten.37 yaşındaki Mitesh Patel, Avustralya’daki doktor erkek arkadaşıyla yeni bir hayata başlamak için kaçış planı yaptı. Fakat planını uygulamak için önünde bir engel olduğunu düşündü ve 34 yaşındaki karısı Jessica Patel’i poşetle boğarak canice öldürdü.

Mitesh Patel cinayete soygun süsü verip karısının yaklaşık 14 milyon TL değerindeki yaşam sigortası parasını almak istedi. Bu parayla yeni partneri ile birlikte tüp bebek bankasındaki embriyolarından çocuk sahibi olmayı planladı.37 yaşındaki eczacı Mitesh Patel’in bu planlarını cep telefonundaki sağlık ve fitness uygulaması ele verdi.

Bir başka deyişle cinayeti cep telefonu uygulaması aydınlattı. Telefon uygulaması, cinayet saatinde evde artan hareketliliği ve atılan adım sayısını kayıt altına almıştı.Mahkeme de uygulama grafiklerini delil olarak kabul etti. Bu sayede eczacı Mitesh Patel 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (HÜRRİYET.COM)