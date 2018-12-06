Hayır kuruluşu için soyunarak poz verdiler

İngiltere'nin Kent şehrindeki Iwade köyünün sakinleri yardım kuruluşuna gelir sağlamak için çırılçıplak soyunarak objektiflere poz verdi.

2 saat önce
0 35 Bir dakikadan az

İngiltere‘nin Kent şehrindeki Iwade köyünün sakinleri yardım kuruluşuna gelir sağlamak için çırılçıplak soyunarak objektiflere poz verdi. Köylüler elde edilen gelirin fazla olması halinde kalan parayı kiliseye bağışlayacaklarını ifade etti.

“KÖYE HAYAT KAZANDIRDI”

15 yıl köyde yaşamakta olan 39 yaşındaki köylü konuyla ilgili konuşarak, “İki hafta önce böyle bir fikir aklıma geldi. Sosyal medyadan duyurusunu yaptım ve beklenmedik şekilde talep gördü. İnsanları mutlu edecek eğlenceli bir şey yapmak istedim. Çok güzeldi çünkü insanlar bir araya geldi. Bu etkinlik köye hayat kazandırdı. Herkes çok mutlu oldu.” ifadelerini kullandı. (HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

19 dakika önce
49

KKTC Londra Temsilciliği, KKTC’ye ‘sabır ve başsağlığı’ diledi

51 dakika önce
233

Wood Green’de üç ayrı bıçaklama

1 saat önce
84

İngiltere’de kayıtlı şirket hellimin ticari markasını aldı

2 saat önce
75

Johnson’ın eksik gelir beyanı sebebiyle özür dilemesi istendi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin