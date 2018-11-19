İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt İran’a gidiyor İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a gidiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran‘a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hunt’ın, bugün gerçekleştireceği ziyarette muhataplarıyla nükleer anlaşmanın geleceği, İran’ın bölgesel çatışmalardaki rolü ile ülkede tutuklu İngiliz vatandaşlarının durumunu ele alacağı bildirildi.

Aralarında İranlı mevkidaşı Cevat Zarif’in de olduğu üst düzey yetkililerle bir araya gelecek Hunt’ın, ülkesinin nükleer anlaşmaya bağlılığını vurgulayacağı kaydedildi.

Görüşmelerde Avrupa‘nın, İran’a nükleer anlaşma dolayısıyla uygulanan yaptırımları bertarafa yönelik gayretlerinin de ele alınacağı belirtildi. (HABERLER.COM)