Akdeniz diyeti depresyona savaş açıyor

SON 8 yılda yapılan 41 araştırma; meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

1 saat önce
0 37 Bir dakikadan az

SON 8 yılda yapılan 41 araştırma; meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

Londra Üniversitesi’nden Dr. Camille Lasalle liderliğinde çalışam uzmanlara göre tüketilen yiyecekler, depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabiliyor.

Çalışmanın, çok fazla şeker ve işlenmiş gıdanın yer aldığı beslenme biçiminin depresyon riskini artırabileceği fikrini verdiğine işaret edildi.

Depresyon tedavisine beslenmenin dahil edilmesi için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı.

ÖMRÜ DE UZATIYOR

Geçmişte yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin kalp hastalığında risk faktörleri Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol olasılığını düşürebileceğini ortaya koymuştu.

Yine Akdeniz tipi beslenenlerin uzun yaşama ve kilo almama olasılığının yükseldiği görülmüştü.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
1.006

Metro canavarı suçlu bulundu

2 gün önce
1.857

Örümcek istilası, Londra’daki okullarda eğitimi aksattı

2 gün önce
859

Hande Yener Londra’dan ev aldı

2 gün önce
569

İngiltere demiryollarında taciz oranı arttı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin