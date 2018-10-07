Akdeniz diyeti depresyona savaş açıyor SON 8 yılda yapılan 41 araştırma; meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

SON 8 yılda yapılan 41 araştırma; meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

Londra Üniversitesi’nden Dr. Camille Lasalle liderliğinde çalışam uzmanlara göre tüketilen yiyecekler, depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabiliyor.

Çalışmanın, çok fazla şeker ve işlenmiş gıdanın yer aldığı beslenme biçiminin depresyon riskini artırabileceği fikrini verdiğine işaret edildi.

Depresyon tedavisine beslenmenin dahil edilmesi için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı.

ÖMRÜ DE UZATIYOR

Geçmişte yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin kalp hastalığında risk faktörleri Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol olasılığını düşürebileceğini ortaya koymuştu.

Yine Akdeniz tipi beslenenlerin uzun yaşama ve kilo almama olasılığının yükseldiği görülmüştü.