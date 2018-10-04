Telefon kullanan sürücülere ‘polis sürprizi’

İNGİLTERE’DE polis memurları iki katlı otobüslerin ikinci katından araç sürücülerini kontrol ediyor.

1 saat önce
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İNGİLTERE’DE polis memurları iki katlı otobüslerin ikinci katından araç sürücülerini kontrol ediyor.

Polislerin son tekniği olan otobüsün içerisinden trafikte bulunan sürücülerin telefon kullanımını kontrol etmesi tekniği, ilk olarak Batı Midlands’ta yapıldı.

Söz konusu trafik kontrolü sırasında yakalanan sürücülerin telefon kullandığı zaman videosunu kaydeden polisler, sürücülere 200 pound değerinde para cezası kesti.

Trafik Polis Sözcüsü, West Midlands polisinin otobüsün ikinci katından araç sürücülerini kontrol etmeye devam edeceğini söyledi.

BBC Haber, Range Rover direksiyonunda telefon kullanan bir sürücünün videosunu paylaştı. Videosu kaydedilen sürücü, ‘E-postalarını kontrol ederken’ yasayı çiğnediğinin farkında olduğunu’ söyledi.

Şoför Michael Neel, trafikte telefon kullandığı sırada polis tarafından videoya çekilmesinin sürpriz olduğunu söyledi ancak söz konusu uygulamanın kendisi için caydırıcı olduğunu belirtti.

Çift katlı bir otobüsten sürücüleri kontrol ettiği sırada konuşan PC Mark Hodson şöyle dedi:

“Sorunların çoğu, sürücülerin kucağında yapılır. Bu yüzden bir noktaya sahip olmadığımız sürece, suçu işleyip işlemediklerini gerçekten göremiyoruz. Çünkü biz aslında telefonu görmeliyiz”

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