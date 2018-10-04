İngiltere siber saldırılar sebebiyle Rus istihbaratını suçladı

İngiltere hükümeti Rusya askeri istihbaratını doğrudan suçlayarak Kremlin’in emriyle dünya genelinde siber saldırılar düzenlediğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin Rus askeri istihbarat örgütü GRU’nun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Ukrayna ulaşım ağı ve 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediğini tespit ettiğini ifade etti.

İngiliz Bakan bu saldırıların Vladimir Putin liderliğindeki Kremlin’in bilgisi ve rızası dahilinde gerçekleştirildiğini belirterek “Siyasi kurumlar ve şirketlere düzenlenen keyfi ve sorumsuz saldırıların arkasında gizli servis (GRU) var” dedi.

Hunt, siber saldırıların Rusya’nın uluslararası hukuku dikkate almaksızın davrandığını gösterdiğini söyleyerek, “Bizim mesajımız, istihbarat teşkilatı GRU’nun uluslararası istikrarı baltalamaya yönelik girişimlerini müttefiklerimizle ortaya çıkarmak ve buna yanıt vermek” diye konuştu.

Siber Güvenlik Danışmanı Andrew Tsonchev de polisin saldırılarla alakalı bazı bireysel kişileri yakalayabileceğini aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, GRU’ya bağlı çalışan bilgisayar korsanlarının düzenlediği 6 nokta atışı saldırıyı ve kod adı kullanan 12 hacker grubunu tespit ettiğini açıkladı. Bu isimler Fancy Bear, Voodoo Bear, APT28, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team ve Sandworm olarak açıklandı.

İngiltere ve ABD, Nisan ayında Rusya’nın finanse ettiği hackerların küresel bir siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere ve Rusya’nın ilişkileri bir süredir gergin. Londra Moskova’ya çifte ajan Sergey Skripal ve kızını Mart ayında Salisbury’de sinir gazıyla zehirlediği suçlamasında bulunuyor. Rusya ise suçlamaları reddediyor. Skripal ve kızının zehirlenmesinden birkaç ay sonra Amesbury’de yine sinir gazıyla başka bir saldırı düzenlenmiş, bu saldırıda Dawn Sturgess ve partneri Charlie Rowley hastalanmıştı. Sturgess ise daha sonra hayatını kaybetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May önderliğindeki hükümet, İngiliz-Rus çifte ajan Sergei Skripal’in zehirlenmesi olayını araştırıp GRU’nun saldırıyla ilgili tüm bağını ortaya çıkaracağını açıklamıştı. Skripal İngiliz saflarına geçmeden önce 1979 yılından beri GRU’ya bağlı olarak çalışıyordu.