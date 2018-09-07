Et yiyen bakteri adamın cinsel organını yedi

İngiltere 'de 2013 yılında prostat bezi alındıkan bir süre sonra et yiyen bakteri kapan 63 yaşındaki Andrew Lane'e hastane yüksek tutarda tazminat ödedi.

4 saat önce
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İngiltere ‘de 2013 yılında prostat bezi alındıkan bir süre sonra et yiyen bakteri kapan 63 yaşındaki Andrew Lane’e hastane yüksek tutarda tazminat ödedi.

Newsweek’te yer alan habere göre; talihsiz adam et yiyen bakteri kapmış olmasına rağmen hiçbir sağlık çalışanının bunu fark etmediğini söyledi. Ciddi ve potansiyel olarak ölümcül hastalığa neden olabilen bakteri, Lane’in cinsel organına ciddi anlamda hasar verdi. Ameliyata alınan adamın hem cinsel organının bir kısmı hem de karın kasları çıkartıldı.

Cinsel hayatının tamamen bittiğini söyleyen Lane, depresyon tedavisi gördüğünü, ancak hastaneden bir özür bile dilenmediğini söyledi. Lane, “Ben sağlığıma asla geri kavuşamayacağım. Ama insanların et yiyen bakterilerin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmalarını istiyorum” dedi. Hastanenin Lane’e ödeyeceği tazminatı açıklamadığı bildirildi. (MYNET.COM)

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