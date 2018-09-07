Dünyada İngiltere 17’nci, Türkiye 19’ncu Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.

TÜRKİYE 19. SIRADA

Türkiye , genel sıralamada 240.2 tonluk altın rezerviyle 21. sırada yer alıyor. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu listenin içerisinden çıkarılıp ülke sıralamasına bakıldığında Türkiye 19. sırada yer aldı.

İşte en son rakamlarla ülkelerin altın rezervleri:

1- Amerika Birleşik Devletleri

Altın rezervi (ton): 8.133,5

2- Almanya

Altın rezervi (ton): 3.369,9

3-IMF

Altın rezervi (ton): 2.814,0

4- İtalya

Altın rezervi (ton): 2.451,8

5- Fransa

Altın rezervi (ton): 2.436,0

6- Rusya

Altın rezervi (ton): 1.944,0

7- Çin Halk Cumhuriyeti

Altın rezervi (ton): 1.842,6

8- İsviçre

Altın rezervi (ton): 1.040,0

9- Japonya

Altın rezervi (ton): 765,2

10- Hollanda

Altın rezervi (ton): 612,5

11- Hindistan

Altın rezervi (ton): 561,9

12- Avrupa Merkez Bankası (ECB)

Altın rezervi (ton): 504,8

13- Tayvan

Altın rezervi (ton): 423,6

14- Portekiz

Altın rezervi (ton): 382,5

14- Portekiz

Altın rezervi (ton): 382,5

16- Kazakistan

Altın rezervi (ton): 321,8

17- İngiltere

Altın rezervi (ton): 310,3

18- Lübnan

Altın rezervi (ton): 286,8

19- İspanya

Altın rezervi (ton): 281,6

20- Avusturya

Altın rezervi (ton): 280,0

21- Türkiye

Altın rezervi (ton): 240,2

(HABERLER.COM)