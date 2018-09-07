Türkiye, bu akşam Rusya ile oynuyor Türkiye, UEFA’nın yeni organizasyonu Avrupa Uluslar Ligi’ndeki ilk maçını bu akşam oynayacak.

T ürkiye, UEFA’nın yeni organizasyonu Avrupa Uluslar Ligi’ndeki ilk maçını bu akşam oynayacak.

B Ligi’nde yer alan Türk Milli Takımı, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde Rusya’yı konuk edecek. Karşılaşma İngiltere saatiyle saat 19.45’te start alacak.

Türkiye 10 Eylül Pazartesi akşamı da rakip sahada İsveç ile karşılaşacak. Üç takımın yer aldığı grubu lider kapatan takım, dörtlü finalde önce B Ligi şampiyonluğu için diğer grup liderleri ile oynayacak. B Ligi’nin şampiyonu A, C ve D Ligi birincileri ile birlikte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi Grup 1: Almanya-Fransa: 0-0

B Ligi Grup 1: Çekya-Ukrayna: 1-2

B Ligi Grup 4: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 4-1

C Ligi Grup 3: Slovenya-Bulgaristan: 1-2

C Ligi Grup 3: Norveç-Kıbrıs: 2-0

D Ligi Grup 1: Kazakistan-Gürcistan: 0-2

D Ligi Grup 1: Litvanya-Andorra: 0-0

D Ligi Grup 4: Ermenistan-Liechtenstein: 2-1

D Ligi Grup 4: Cebelitarık-Makedonya: 0-2