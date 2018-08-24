İran asıllı İngiliz vatandaşına sıla izni

İran asıllı İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 873 gündür tutuklu bulunduğu İran’da geçici süreli serbest bırakıldı.

Zaghari-Ratcliffe, 3 günlük ‘sıla izninin’ ardından cezasının kalan kısmını çekmek üzere yeniden Tahran yakınlarındaki Evin Cezaevi’ne gidecek.

Halihazırda Tahran’ın Damavand semtindeki ailesiyle birlikte zaman geçiren Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Nisan 2016’da 2 yaşındaki kızı Gabriella ile ülkeden ayrılırken Tahran Havaalanı’nda gözaltına alınmıştı.

Thomson Reuters vakfında proje yöneticisi olarak görev yapan, İslam rejimini ortadan kaldırma ve casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınan Ratcliffe, çıkarıldığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zaghari-Ratcliffe ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddederek kızını aile üyeleriyle tanıştırmak için İran’da bulunduğunu söylüyor.

Konuyu değerlendiren İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ratcliffe’in geçici de olsa serbest kalmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Twitter hesabından, “Gerçekten çok güzel bir haber” ifadelerini yazdı.

Hunt ayrıca, Zaghari-Ratcliffe’in daimi olarak salıverilmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Reuters Haber Ajansı’ndan ayrı bir kuruluş olan Thomson Reuters Vakfı’nın Genel Direktörü Monique Villa da, 39 yaşındaki çalışma arkadaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’in geçici salıverilmesinin daimi olarak serbest bırakılması için olumlu bir işaret olduğunu kaydetti.

Nazanin’in serbest kalması için kampanya yürüten #FreeNazanin platformu üyeleri, arkadaşlarının 3 gün süreyle serbest kaldığını teyit ederek Nazanin’in avukatının bu sürenin uzatılması konusunda umutlu olduğunu bildirdi.

Platform ayrıca, Nazanin Zaghari Ratcliffe’in kızıyla çekilen fotoğraflarını basınla paylaştı.

İran’da halihazırda 30’un üzerinde çifte vatandaşın cezaevlerinde bulunduğu biliniyor.