Joan Ryan: “Hükümet, Enfield halkına verdiği sözleri tutmalı”

Enfield İşçi Partisi milletvekilli Joan Ryan, Enfield bölgesinde bulunan GP’ler (sağlık ocakları) için hükümete çağrıda bulundu.

Joan Ryan, Sağlık Bakanı Matt Hancock’a, Enfield’e 2020 yılına kadar daha fazla GP vaadini yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

Ryan, Sağlık Bakanı’na yazdığı mektupta, Enfield’deki GP’ler hakkında endişesini belirtti.

Enfield bölgesinde bulunan GP’ler hakkında yapılan araştırma sonucunda, Enfield’deki GP’ler ülkenin en kötüleri seviyesinde kalmıştı.

NHS’e bağlı Enfield CCG (klinik hizmet grubu) tarafından yapılan araştırmada 4.786 hasta bölgelerinde bulunan GP’ler ile ilgili olarak bir değerlendirme yaptı. Hastaların sadece %78’i GP tarafından sunulan hizmetlerin kalitesine çok iyi ve oldukça iyi şeklinde değerlendirme yaptı. Oysaki bu memnuniyet değerin 5 yıl önce %82 seviyelerinde olduğu biliniyor.

Joan Ryan konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

“Hükümet kesintileri nedeniyle, Enfield’de yaşayan yerel halkımız yaklaşık dört yıldır sağlık hizmetinde ciddi sorunlar yaşamakta. Toplumumuz GP’lerde ihtiyaç duydukları hizmeti alamıyor. GP’ler ve acil servisler artan nüfusun taleplerini karşılamakta zorluk çekiyor ve oldukça baskı altında kalıyor.

Hükümet’teki Sağlık Bakanlarına bu konu hakkında tedbir almaları için defalarca uyarmıştım. Enfield bölgesi daha fazla GP’lere ihtiyaç duymakta. Hükümet, Enfield halkına verdiği sözleri tutmalı.”