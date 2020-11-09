ABD seçim sonuçları: CNN’e göre eşi ve damadı Trump’tan yenilgiyi kabul etmesini istedi, iki oğlu ise direniyor

Amerikan CNN Televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim yenilgisinin ailesini böldüğünü öne sürdü. CNN’e göre eşi Melania Trump ve damadı Jared Kushner, Trump’a yenilgiyi kabul etmesi tavsiyesinde bulundu. İki oğlu ise Trump’a “mücadeleye devam etmesi” telkininde bulunuyor.

CNN iki kaynağa dayanarak damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, Trump’tan seçim yenilgisini kabul etmesini istediğini duyurdu.

Televizyon, aileyi tanıyan bir başka kaynağa dayanarak da Melania Trump’ın “Yenilgiyi kabul etme zamanın geldi” dediğini aktardı.

Trump’ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric Trump ise Cumhuriyetçi Parti ve destekçilerini ve sonuçlara mahkemeler nezdinde itiraz edilmesi için Cumhuriyetçi Parti’nin ileri gelenlerini seferber etmeye çalışıyor

CNN’e göre, Trump’ın ikinci dönem görev yapma hakkının “çalındığını” öne süren kampanya sorumluları bu tezlerini desteklemek için seçimlerde ölmüş kişiler adına oy kullanıldığı iddialarını gündeme getirecek ve oyların yeniden sayılmasını isteyecek.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ve eski Ulusal İstihbarat Başkanı Richard Grenell gibi bazı önde gelen Cumhuriyetçi Partililer Michigan’daki seçimle ilgili benzer iddialarda bulunmuştu.

Geçen hafta internette Michigan’da adlarına oy kullanıldığı öne sürülen 14 bin kişilik bir liste dolaşmıştı.

Listede bu kişilerin adları, doğum tarihleri ve posta kodları bulunuyor. Ancak CNN, bu listeyi incelediği ve iddiaları destekleyecek hiçbir bulguya ulaşamadığını duyurdu.