CNN ve AP, Pennsylvania’yı kazanan Joe Biden’ı ülkenin 46. Başkanı ilan etti
Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım günü yapılan başkanlık seçiminin üzerinden dört gün geride kalırken; Demokrat Partili aday Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump ile farkı açarak seçilmesi için gereken 270 delege sayısını aştı. Seçim sonuçlarını veren Associated Press ajansı ve CNN, Joe Biden’ı ABD’nin seçilmiş 46. Başkanı olarak duyurdu.
Güncellenen son verilere göre, seçimin düğümlendiği eyaletlerden Pennsylvania’da, oy farkı Biden lehine 30 bini geçti. Resmi sonuçlar ilan edilmemiş olmasına karşın, bu durumda Trump, oy sayımı devam eden diğer eyaletlerde kazansa bile tekrar başkan seçilme şansını yitiriyor.
4 kritik eyalette oy sayımı ise halen devam ediyor.
ABD Başkanlık seçiminde son durum:
Pennsylvania’da güncellenen verilere göre Joe Biden, başkan seçilmesi için gerekli asgari 270’in üzerinde 284 delege sayısına ulaştı (AP).
Biden ayrıca sayımın sona yaklaştığı Georgia, Nevada, Arizona eyaletlerinde de Trump’ın önünde.
Cumhuriyetçilerin kalesi konumundaki Alaska’da da henüz bir kazanan yok.
Georgia eyalet yetkilileri, eyalette yeniden sayım yapılacağını açıkladı.