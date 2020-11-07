CNN ve AP, Pennsylvania’yı kazanan Joe Biden’ı ülkenin 46. Başkanı ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım günü yapılan başkanlık seçiminin üzerinden dört gün geride kalırken; Demokrat Partili aday Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump ile farkı açarak seçilmesi için gereken 270 delege sayısını aştı. Seçim sonuçlarını veren Associated Press ajansı ve CNN, Joe Biden’ı ABD’nin seçilmiş 46. Başkanı olarak duyurdu.

Güncellenen son verilere göre, seçimin düğümlendiği eyaletlerden Pennsylvania’da, oy farkı Biden lehine 30 bini geçti. Resmi sonuçlar ilan edilmemiş olmasına karşın, bu durumda Trump, oy sayımı devam eden diğer eyaletlerde kazansa bile tekrar başkan seçilme şansını yitiriyor.