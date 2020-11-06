ABD medyası Trump’ı ‘Yalan söylüyor’ diye yayından aldı

6 hours önce
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oyların sayımının devam etmesine rağmen seçimleri kendisinin kazandığını iddia etmesi, Amerikan medyasını da ‘demokratik’ bir seçim yapmak zorunda bıraktı.

ABD Başkanı’nın ‘yasadışı olmayan oyların sayılması halinde seçimi kendisinin kazandığını’ iddia ettiği konuşma, önde gelen televizyon kanalları tarafından yarıda kesildi; sunucular Trump’ı ‘düzeltti’.

‘YASADIŞI OYLAR’ İDDİASINI ÇÜRÜTTÜLER

Trump dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Yasal oyları saydığınızda ben kolayca kazanıyorum. Yasadışı oyları saydığınızda, onlar seçimi bizden çalmaya çalışabilir” dedi. Trump, birçok eyaletin seçim gününden önce kullanılıp mühürlenen ama posta servisindeki yoğunluk nedeniyle geç gelen oyları saymasını ‘yasadışı’ ilan etti.

MSNBC: SÖYLEDİKLERİ GERÇEKDIŞI VE TEHLİKELİ

Başkan 16 dakikalık konuşmasında bu iddialarını sıralarken, MSNBC kanalı yayını yarıda kesti. Kanalın sunucusu Brian Williams, “Burada yeniden, sadece ABD Başkanı’nı yarıda kestiğimiz değil, aynı zamanda onu düzelttiğimiz, tuhaf bir pozisyondayız” dedi. Williams, “Söyledikleri gerçeğe dayanmıyor ve bu, ülkemizin bulunduğu noktada tehlikeli” diye konuştu.

CNBC: SADECE LAFLAR VAR, GERÇEK VE KANIT YOK

CNBC kanalında Trump’ı yayından alan sunucu Shep Smith de, “Bunu kesiyoruz çünkü ABD Başkanı’nın söylediklerinin büyük kısmı kesinlikle doğru değil. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz çünkü doğru değil” dedi. Smith, “Burada sadece laflar var, gerçek yok” diyerek Trump’ın bazı oyların yasadışı olduğuna dair iddialarına hiçbir kanıt sunmadığını ısrarla vurguladı.

CNN’DEN ‘VAKTİ DOLAN OBEZ KAPLUMBAĞA’ BENZETMESİ

CNN’in ünlü sunucusu Anderson Cooper ise en sert eleştirilerden birini getirdi: “Bu, dünyadaki en güçlü insan olan ABD Başkanı. Ve onu, sıcak güneşin altında ters dönmüş şekilde kıvranan obez bir kaplumbağa gibi, vaktinin dolduğunu idrak ederken görüyoruz.”
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